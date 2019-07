Identiteit in Leeuwarden omgekomen man bekend

Ⓒ GinoPress

LEEUWARDEN - De man die dinsdag dood in een woning aan de Prof.Mr. P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden is aangetroffen is de 73-jarige bewoner. Dat laat de politie donderdag weten. Woensdag werd bekend dat de man waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen.