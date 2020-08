Extra wachtrij op Schiphol voor ’oranje’ passagiers

Donderdag opent de eerste ‘teststraat’ op Schiphol. Het dreigt een extra wachtrij te worden. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Reisindustrie en luchtvaart roepen luider om verplichte coronatesten op luchthavens, nu het aantal besmettingen in Europa weer toeneemt en de vlieglust zienderogen terugloopt. In Nederland is van een wettelijke verplichting nog geen sprake. Wel opent donderdag de eerste ’teststraat’ op Schiphol. Het dreigt een extra wachtrij te worden.