Beeld Arthur Ashe door ’White Lives Matter’ beklad

Het beeld in Virginia, dat verder onder de rode verfvlekken zat, is door de lokale gemeenschap meteen schoongemaakt.

Ashe die tijdens zijn carrière Wimbledon, US en Australian Open won, was in 1963 de eerste zwarte speler in het United States Davis Cup team. Hij overleed in 1993 op 49-jarige leeftijd.

De bekladding is er een in de reeks van vele vernielingen van beelden in Amerika, tot nu toe alleen van grootheden uit het koloniale verleden van Amerika. Wie achter de laatste vernielingen zit is onduidelijk, zo schrijven Amerikaanse media.