Gingen Russische onderzoekers eerlijk te werk? Onderzoek naar Spoetnik-vaccin

De aankondiging van het EMA komt nadat bronnen, die goed zijn ingevoerd in het toelatingsproces van de toezichthouder, hebben gezegd dat de klinische proeven voor het vaccin niet op ethische wijze zijn uitgevoerd.

Kirill Dimitriev, het hoofd van het Russische Directe Investeringsfonds, zegt dat er geen druk is uitgeoefend op proefpersonen. De ontwikkeling van het coronavaccin voldoet aan alle standaarden, aldus het hoofd van de staatsinstelling achter de ontwikkeling van Spoetnik-V.

Het coronavaccin werd in augustus in Rusland goedgekeurd voor gebruik. Dat gebeurde in een vroeg stadium van het onderzoek naar het middel. Spoetnik-V was op dat moment nog niet op een grote groep mensen getest.

Kritiek

Het westen reageerde aanvankelijk sceptisch op het Russische vaccin, mede doordat er niet direct onderzoeksgegevens werden gedeeld, maar inmiddels zijn er steeds meer Europese landen die er interesse in tonen. Spoetnik-V wordt nu ook al in andere landen dan Rusland toegediend. Het vaccin wordt nog beoordeeld door het EMA.

De Europese toezichthouder kijkt sinds 4 maart met een versnelde procedure naar Spoetnik-V. Dit houdt in dat onderzoeksgegevens worden beoordeeld zodra die binnen zijn. Doordat er al gegevens zijn bestudeerd voordat het dossier compleet is, kan sneller worden beoordeeld of het vaccin geschikt is voor gebruik binnen de Europese Unie.