Duiven ’vliegende ratten’? ’Amsterdam heeft morele plicht voor ze te zorgen’

Sinds april geldt in Amsterdam het verbod om dieren te voeren. De troep op straat bleek grote aantallen ratten aan te te trekken. Bijeffect is dat ook duiven honger lijden, meldt Stadsduiven Hulp Groep, een groep vrijwilligers die zich om het lot van de beesten bekommert.

Zwerfdieren

Volgens woordvoerster Billie Savage loopt Amsterdam achter bij steden in Duitsland waar duiven speciaal voer krijgen in duiventillen, zodat ze niet overal in de stad rondscharrelen op zoek naar voer. ,,Eieren worden er vervangen door plastic eieren om de populatie te reguleren. Het zijn zwerfdieren. Het probleem met zwerfhonden en -katten is toch ook opgelost? Waarom niet met duiven? Amsterdam is een moderne stad. Kom op, dat moet kunnen toch?’’

De Partij voor de Dieren heeft er vragen over gesteld aan het college van b en w. PvdD-raadslid Anke Bakker wil weten of klopt wat de stadsecoloog eerder stelde: ’Duiven zijn flexibel, die vinden hun eten overal’. Bakker vermoedt dat de vogels wel degelijk afhankelijk zijn van de mens. Daarom vraagt ze om meer onderzoek: ’Kan het college advies inwinnen van meerdere duivenexperts over de mogelijke gevolgen van het algehele voerverbod?’

Infecties

Daarnaast vraagt ze bij B en W om aandacht voor ’draadvoet’, wonden aan de pootjes die bij bijna alle duiven in de stad zichtbaar zijn. Het komt door ’mensenhaar en draadjesafval, zoals lintjes en touwtjes, die zich strak om de poten van de duiven wikkelen met infecties tot gevolg’, aldus Bakker.

Volgens Savage lijden de duiven er zwaar onder. Met haar medevrijwilligers probeert ze zoveel mogelijk duiven van de pijnlijke draadjes te verlossen en de wonden te verzorgen tot de infecties zijn genezen. Duiven doet zij niet af als ’vliegende ratten’. ,,Het zijn afstammelingen van postduiven en andere nuttige duiven. Ze werden ook gegeten. Sinds ze geen nut meer hebben, worden ze als schadelijk gezien. De stad heeft de morele plicht om voor ze te zorgen.’’

Bakker vraagt of bij het college bekend is ’dat er op dit moment op Amsterdamse stations duiven worden gedood?’ Ze doelt op het afvangen van duiven op stations die, zo bevestigt de NS, worden ’geëuthanaseerd door cervicale dislocatie’. Bakker: ,,Ofwel de nek omgedraaid.’’ De PvdD wil naar ’een diervriendelijk duivenbeleid waarin geen doden vallen’. De NS zegt te handelen binnen de Wet natuurbescherming.