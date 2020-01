Ikea betaalt 41 miljoen euro aan ouders nadat omgevallen kast peuter doodt

Jozef was door zijn vader in zijn bed gelegd om een dutje te doen. Hij werd bekneld onder de kast aangetroffen.

„We missen hem zo erg”, vertelt Joleen Dudek, de moeder van Jozef (2), aan USA Today. „Hij zou in april vijf jaar worden.” Ikea laat in een reactie weten: „Hoewel geen enkele regeling de tragische gebeurtenissen die ons hiertoe hebben gebracht kan veranderen, zijn we in het belang van het gezin en alle betrokkenen dankbaar dat dit geschil tot een oplossing is gekomen.” Volgens de advocaten van de ouders gaat het om de grootste schikking ooit in de Verenigde Staten vanwege een sterfgeval van een kind.

Kasten van Ikea hebben al tot de dood van negen kinderen geleid. In veel gevallen ging het mis als er aan de lades van de kast werd getrokken. De Zweedse meubelgigant taste in 2016 al eens flink in de buidel in een vergelijkbare zaak. Toen werd er 50 miljoen dollar verdeeld over drie families.

In het geval van Jozef gaat het om de kast ’Malm’ met drie lades. In 2016 riep Ikea miljoenen van dit type terug, omdat ze makkelijk om konden vallen als ze niet aan de muur verankerd waren, maar daarvan waren Craig en Joleen Dudek niet op de hoogte. „Terwijl de Dudeks en andere klanten niet op de hoogte waren dat de Malm-kasten onstabiel en onveilig waren om te gebruiken in de buurt van kleine kinderen, wist Ikea dit wél”, aldus een van de advocaten van het gezin. Ze verwijten het bedrijf dan ook dat het de kasten lange tijd gewoon nog verkocht.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imagine China

Ikea heeft de kasten die in 2016 uit de winkels werden gehaald inmiddels aangepast. De meubelstukken voldeden niet aan de eis dat ze overeind moesten blijven staan als er door een kind aan werd getrokken, ook al waren ze niet vastgemaakt aan de muur.