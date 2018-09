'Regering Zuid-Soedan medeplichtig aan crisis'

In het Afrikaanse land is officieel sprake van hongersnood. Onderzoekers van de VN concludeerden dat die crisis lijkt te zijn verergerd doordat internationale hulpverleners op afstand zijn gehouden en mensen massaal zijn gevlucht voor de aanhoudende gevechten.

De VN stelden eerder dat zeker een kwart van de Zuid-Soedanezen sinds 2013 ontheemd is geraakt. In dat jaar escaleerde een machtsstrijd tussen Kiir en zijn vicepresident Riek Machar, die behoort tot een andere stam.

In Nederland wordt via Giro555 geld opgehaald voor noodhulp aan miljoenen mensen in diverse conflictgebieden, waaronder Zuid-Soedan. Volgens de VN geeft de regering van dat land echter nog altijd enorme bedragen uit aan het leger, de nationale veiligheidsdienst en andere strijdgroepen en milities.

De Zuid-Soedanese overheid leunt voor haar inkomsten zwaar op de verkoop van olie. De opbrengsten voorzien in vrijwel het volledige staatsbudget, waarvan volgens de onderzoekers zeker de helft, ,,en waarschijnlijk nog veel meer'', is bestemd voor veiligheid.

In het vertrouwelijke rapport, dat is bestemd voor de VN-Veiligheidsraad, wordt opnieuw geadviseerd een wapenembargo in te stellen tegen het land. Een eerdere poging daartoe mislukte eind vorig jaar, omdat er onvoldoende steun was voor een dergelijke maatregel.