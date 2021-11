Zanna Brassem Weiss (1930-2021): Ze liet de hand van de koning niet meer los

Premium Buitenland

Trotse zoon Joséphine Baker: ‘Mama had geen behoefte aan eerbetoon’

Joséphine Baker krijgt een plek in het Panthéon. Vanaf dinsdag is de danseres, zangeres, verzetsstrijdster en burgerrechtenactiviste de eerste zwarte vrouw in dit eregraf voor grote Fransen. Haar zoon Akio Bouillon is ontzettend trots. ,,Dit is enorm blijk van dankbaarheid.”