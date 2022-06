Aardbeving in Afghanistan, mogelijk duizenden doden

Ter illustratie: zicht op Kabul Ⓒ Wikimedia Commons

KABUL - Ten minste 255 mensen zijn om het leven gekomen door een aardbeving met een kracht van 6.1 die Afghanistan in de nacht van dinsdag op woensdag heeft getroffen. Volgens Mohammad Nassim Haqqani, het hoofd van de rampenbestrijdingsdienst van de Taliban-regering, vielen de meeste slachtoffers in de oostelijke provincie Paktika. Reuters spreekt zelfs over duizenden doden.