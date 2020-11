Duizenden Trump-supporters de straten op: ’Nu vechten wij voor hem’

Naar verwachting lopen de Trump-aanhangers later richting het gebouw van het Hooggerechtshof. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Washington - Duizenden Trump-supporters demonstreerden in de straten van Washington tegen de verkiezingsuitslag en voor president Trump. Ze zijn er net als president Trump van overtuigd dat Democraten gefraudeerd hebben bij de presidentsverkiezingen. Er is geen bewijs voor verkiezingsfraude. Overdag was de sfeer gemoedelijk, ’s nachts sloeg dat om.