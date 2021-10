’Tweets Sywert van Lienden waren vooropgezet plan’

Bekijk ook: Advocaat Plasman doet aangifte tegen Sywert van Lienden wegens mondkapjesdeal

Dat meldt Follow the Money op basis van eigen onderzoek. De publicitaire druk van Van Lienden was voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de directe aanleiding om zijn stichting Hulptroepen Alliantie - opgericht om de zorg ‘tegen kostprijs’ van mondkapjes te voorzien - binnen te halen. Dat bevestigen bronnen binnen het ministerie tegenover Follow the Money. Ruim een week later mondden de gesprekken uit in een deal van 100 miljoen euro.

De dag voor Van Liendens tweets, op donderdag 9 april, liet zijn zakenpartner Bernd Damme de domeinnamen reliefgoodsalliance.nl en reliefgoodsalliance.com vastleggen. Relief Goods Alliance is de commerciële bv waarmee de deal met de overheid werd uitgevoerd, en waarin de miljoenenwinst van de drie oprichters terechtkwam.