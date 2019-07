Dubai ideale schuilplaats voor criminelen

Dubai is een wolkenkrabberwalhalla. „Het land waar niets mag, maar alles kan”, zeggen kenners.

Als de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi inderdaad in Dubai is, zoals het Openbaar Ministerie denkt, kan hij vrijelijk een luxeleven leiden. Vol clubs, drank en vrouwen, blijkt als De Telegraaf zich onderdompelt in de van wolkenkrabbers vergeven hoofdstad van het gelijknamige emiraat. „Zolang hij zich hier gedeisd houdt, heeft hij weinig te vrezen.”