VU diep door het stof na blunder: afgewezen studenten alsnog toegelaten tot geneeskunde

Dat besluit is door minister Van Engelshoven (Onderwijs) genomen op verzoek van de VU. Daardoor kunnen 50 studenten die ten onrechte werden uitgeloot, alsnog volgend jaar aanschuiven in de collegebanken van de Amsterdamse universiteit. Minister Van Engelshoven: „Deze aankomende studenten mogen niet de dupe worden van een fout bij de instelling. Ik ben blij dat het gelukt is om samen met de VU tot een oplossing te komen.”

De VU ging volledig de mist in bij de selectieprocedure voor de studie. In totaal is er plek voor 350 studenten en in twee rondes wordt bepaald wie in aanmerking komt. Door de coronamaatregelen werd een toets afgelast in de tweede ronde, waardoor de VU een andere methode moest ontwikkelen. De faculteit kwam met twee methodes op de proppen, waarvan er één een gewogen loting bevatte. Dat mag niet, en dus werd die terzijde geschoven.

Door een fout werd een ranglijst geupload die wel de gewogen loting bevatte. Toen docenten vervolgens op basis van de juiste ranglijst studenten een mailtje stuurden met uitleg over de afwijzing of toelating, kwam de fout aan het licht. Vanwege interne reglementen mocht de VU de fout niet meer herstellen en dus bleef de foute ranglijst geldig.

’Valse start toekomstige dokters’

Dat wordt nu rechtgezet door de studenten die onterecht buiten de boot vielen, alsnog toe te laten. „We hebben alles op alles gezet om juist deze groep van 50 gedupeerden aan de opleiding te laten beginnen. We hopen dat de valse start voor deze toekomstige dokters hiermee is hersteld”, zegt opleidingsdirecteur Christa Boer daarover.

Studenten waren tijdens de nasleep van de blunder op 15 april ziedend over de gang van zaken en de manier van communiceren van de VU. Die stapelde ook daarin fout op fout. Zo werd eerst gesproken van een menselijke fout, daarna een technische fout en vervolgens een fout onder tijdsdruk. Ook kregen studenten te horen dat dan weer de éne, en dan weer de andere ranglijst leidend was.