Dit is het beste terras bij jou in de buurt

„Gastvrij, vakkundig, ondernemend, culinair hoogstaand, servicegericht. De Werf heeft zonder meer het perfecte terras”, zo is te lezen in het juryrapport. De winnaar eindigde eerder al twee keer op de tweede plaats.

Het is de twaalfde keer dat de lijst is samengesteld. Noord-Holland is dit jaar de provincie met de meeste terrassen (22) in de Top 100. Zeven daarvan bevinden zich in Amsterdam en drie in Alkmaar. Gelderland is dit jaar tweede, met 18 terrassen. Limburg volgt met 14 terrassen in de lijst.

