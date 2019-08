Auto ramt pas gerenoveerd pand aan gort, dader spoorloos

Apetrots was Rob van der Wielen op de pas opgeknapte gevel van zijn huis in Heerenveen. Hij heeft er niet lang van kunnen genieten. Ⓒ foto Jaring Rispens

Heerenveen - De verbouwing van de woning van Rob van der Wielen (71) in Heerenveen was net een week klaar, toen gisteren een automobilist het resultaat in een keer teniet deed. Een onbekende reed rond vijf uur in de ochtend pardoes tegen de gevel aan. De volledige gevel en het dak zijn ontzet. „Het was heel mooi opgeknapt. Ik was er echt trots op”, zegt Van der Wielen.