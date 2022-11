Harry (73) bijna dood door monsterwesp: ’Lag urenlang te grommen en schuimbekken’

Verhalen achter het nieuws

Natasja vangt Oekraïense moeder en dochter op: ’Belangrijk dat ze rust krijgt’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Natasja Winters (36). Ze is getrouwd met Remco en heeft vijf kinderen: Joshua (14), Layla (11), Juliën (10), Lyna (6) en Louis...