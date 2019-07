OM eist werkstraf tegen bokser Peter M.

M. wordt verdacht van het bedreigen van zijn ex-vriendin, het vernielen van haar meubilair en verboden wapenbezit. De bedreigingen en vernieling zouden zich in 2017 hebben afgespeeld. De 31-jarige bokser was volgens justitie ook in het bezit van verboden werpsterren en boksbeugels.

M. deed in juni nog mee aan de Europese Spelen in Minsk. Bij de Olympische Spelen van Rio in 2016 strandde hij in de achtste finale. M. wil ook graag meedoen aan de Spelen van 2020 in Tokio.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.