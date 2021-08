Reddingsdiensten gealarmeerd: ’Man overboord’ vanaf cruiseschip Europa bij Vlieland

Financieel

En hij vaart! Blokkeerschip na ruim 100 dagen in Suezkanaal op weg naar Rotterdam

De Ever Given heeft zijn tocht door het Suezkanaal afgerond. Het containerschip, dat in maart overdwars in het kanaal vast kwam te liggen, voer even na 17.00 uur Nederlandse tijd de Middellandse Zee in. Volgens website Vesselfinder is het schip op weg naar de haven van Port Saïd. Uiteindelijk moet h...