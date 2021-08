Zoekactie voor kust Texel naar vermiste cruisepassagier gestaakt

Ⓒ Glocal media

Den Helder - Rond 18.00 uur is de zoekactie naar een overboord geslagen cruisepassagier voor de kust van Texel gestaakt. Volgens de Kustwacht is de overlevingskans van de drenkeling, een oudere man, vrijwel tot nul gedaald. Bovendien speelt de vermoeidheid van de bemanning van de vijf reddingsboten van de KNRM een rol. Door de zeegang met golven tot 5 meter is het volgens een woordvoerder van de Kustwacht moeilijk zoeken naar de drenkeling en is het voor de bemanningsleden „zeer zwaar.”