Drie jongens opgepakt voor dierenmishandeling

Bij de politie kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag diverse meldingen binnen dat beelden van de mishandelingen online waren gezet. De identiteit van de daders werd achterhaald en ze werden zaterdag uitgenodigd naar het politiebureau te komen. Daar zijn ze aangehouden.

Op de video's, die inmiddels veelal zijn verwijderd, zou onder meer te zien zijn geweest hoe de jongens een egel in een put duwden en een kat aan zijn staart in een sloot slingerde. „Het gaat om afschuwelijke beelden. Gezien de ernst van de mishandelingen en de heftige reacties die de daden hebben opgeroepen, doen we hier verder geen mededelingen over”, aldus de politiewoordvoerder

Veel mensen hebben zich volgens de politie gestoord aan de filmbeelden en geholpen bij de opsporing. Een aantal van hen heeft bedreigingen geuit bij de beelden. Volgens de woordvoerder worden die mensen vervolgd als hun identiteit wordt achterhaald. „Eigen rechter spelen of daarmee dreigen, is net zo dom en strafbaar als de jongens”, aldus de politie.