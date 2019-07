Griekse premier geeft verkiezingsnederlaag toe

De linkse Tsipras belde Mitsotakis na de eerste prognoses om hem te feliciteren. Oppositiepartij Nieuwe Democratie heeft volgens de eerste prognoses een overtuigende overwinning behaald. De partij kan rekenen op bijna 40 procent van de stemmen. De regerende linkse partij onder Tsipras bereikte 31,5 procent van de stemmen, nadat 27 procent van de stemmen waren geteld.

Als de prognose officieel bevestigd wordt, krijgt Nieuwe Democratie en zijn leider Kyriakos Mitsotakis een absolute meerderheid in het parlement en zijn ze niet op een coalitiepartner aangewezen. De partij kan rekenen op minstens 154 zetels. In Griekenland ontvangt de sterkste partij 50 extra zetels in het 300-koppige parlement.

Nieuwe Democratie en zijn leider Kyriakos Mitsotakis kunnen de dienst uit gaan maken in Griekenland. Ⓒ EPA

Middenklasse gedupeerd

Waarnemers schrijven de nederlaag van de linkse premier Alexis Tsipras en zijn Syriza-partij toe aan de strenge bezuinigingsmaatregelen van de afgelopen jaren, die vooral de middenklasse treft. Een groot deel van de middenklasse, die traditioneel beslist over de uitslag van de verkiezingen in Griekenland, heeft Syriza de rug toegekeerd en op de conservatieven gestemd.

Ook veel gepensioneerden keerden zich van de linkse partij af nadat Tsipras op de pensioenen had gekort. Bovendien scoorde Nieuwe Democratie al hoog bij de Europese verkiezingen in mei. Een deal over de naam van buurland Noord-Macedonië die Tsipras had gesloten, werd hem eveneens niet in dank afgenomen.