Man verscheurt gestolen kalligrafierol Mao van 250 miljoen euro

De politie toont een foto van de kalligrafierol van Mao Zedong. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

HONGKONG - Een door de Chinese dictator Mao Zedong zelf gemaakte kalligrafierol die in de kunsthandel in Hongkong meer dan 250 miljoen euro waard is, blijkt te zijn gescheurd nadat de rol bij een kunstverzamelaar gestolen was.