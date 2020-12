LIVE | Nederland maakt zich klaar voor jaarwisseling: ’Ontsporen doet het elk jaar’

In dit artikel houden we u op de hoogte van het laatste nieuws op oudejaarsdag.

Het laatste nieuws staat boven aan:

17.36 - 15-jarige opgepakt om zelfgemaakte vuurwerkbom

Een 15-jarige jongen uit Pernis is aangehouden omdat hij met plakband twee flessen wasbenzine, een fles aansteekmiddel en zwaar vuurwerk met plakband aan elkaar vastgemaakt had en zo een heuse vuurwerkbom maakte.

16:47 - Vuurwerkbom Alphen aan den Rijn

In een flatwoning in Alphen aan den Rijn is een zware vuurwerkbom in een flatwoning ontploft, daarbij is één persoon zwaargewond geraakt. Een man (35) is aangehouden.

15:56 - Agenten klaar voor nacht

Ook de politie maakt zich op voor de jaarwisseling. Agenten gaan ’met gezonde spanning’ de nacht in, in de wetenschap dat het ’her en der zal ontsporen, net als ieder jaar’.

14:40 - In de rij voor oliebollen

Veel is anders, maar de traditie van oliebollen eten blijft ook dit jaar overeind. In het hele land vormen rijen bij oliebollenbakkers. Onze verslaggever Koen Nederhof nam een kijkje.

12:59 Nieuwjaarswens premier Rutte