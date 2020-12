LIVE | Nederland maakt zich klaar voor jaarwisseling: Vuurwerkverbod? Knallen maar!

In dit artikel houden we u op de hoogte van het laatste nieuws op oudejaarsdag.

Het laatste nieuws staat bovenaan:

19:45 ME opgetrommeld in Den Bosch en Schiedam

De Mobiele Eenheid is in Schiedam in staat van paraatheid gebracht, nadat groepen jongeren met zwaar vuurwerk de straten onveilig maakten.

In Den Bosch moest ME ingrijpen. Ook daar zijn jongeren met zwaar vuurwerk in de weer. Zij rolden ook een geparkeerde auto op zijn kant en staken het voertuig in brand. Politieagenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. De brandweer blust onder begeleiding van de ME de brandende auto. Meerdere relschoppers zijn op beeld vastgelegd en kunnen ook later 'buiten heterdaad' nog worden opgepakt. Vergrijpen tegen hulpverleners worden in de regel twee keer zwaarder bestraft dan wanneer het gericht is tegen een niet-hulpverlener.

Onrust in Schiedam Ⓒ GinoPress B.V.

19:35 Garage in Tegelen drie maanden dicht om illegaal feest

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft een garage in stadsdeel Tegelen, waar woensdagavond een illegaal feest werd gehouden, voor drie maanden op slot gezet. De eigenaar van de garage had woensdag geweigerd de stekker uit het feest te trekken toen de politie dat rond 17.30 uur vroeg. Uiteindelijk moest de mobiele eenheid om 22.00 uur ingrijpen om de veertig feestgangers tot stoppen te bewegen. Alle veertig krijgen een bekeuring. Vijf feestgangers zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren.

19:01 Straatfeest in Duindorp heet officieel demonstratie

Een samenkomst op een plein in de Haagse wijk Duindorp heeft veel weg van een feest.

18:30 - Giga-boete wegens illegaal vuurwerk

Een Arnhemse vader en zijn zoon moeten 5000 euro boete betalen. De twee hadden veertig kilo illegaal en professioneel vuurwerk onder hun bedden opgeslagen. Dat moesten ze inleveren. De boete houdt ook verband met het feit dat de mannen vorig jaar ook al tegen de lamp liepen, toen met een voorraad van 800 kilo.

18:21 - Volendamse jongeren belagen politie met vuurwerk

Jongeren in Volendam hebben de politie aan het eind van de middag bestookt met zwaar vuurwerk. Er gaan geruchten dat ME is ingezet, maar dat wordt door de politie ontkracht. De gemeente roept ouders op om hun kinderen vanavond binnen te houden.

18:19 - Twee wijken in Hoogezand afgesloten

De politie in het Groningse Hoogezand heeft aanwijzingen voor ernstige ongeregeldheden in twee gebieden in de plaats. Daarom is met een noodverordening de toegang tot twee wijken verboden voor mensen die er niet wonen of niet kunnen aantonen dat ze er op bezoek gaan. De verordening geldt van donderdag 31 december 18.00 uur tot vrijdag 1 januari 06.00 uur.

17.36 - 15-jarige opgepakt om zelfgemaakte vuurwerkbom

Een 15-jarige jongen uit Pernis is aangehouden omdat hij met plakband twee flessen wasbenzine, een fles aansteekmiddel en zwaar vuurwerk met plakband aan elkaar vastgemaakt had en zo een heuse vuurwerkbom maakte.

16:47 - Vuurwerkbom Alphen aan den Rijn

In een flatwoning in Alphen aan den Rijn is een zware vuurwerkbom in een flatwoning ontploft, daarbij is één persoon zwaargewond geraakt. Een man (35) is aangehouden.

15:56 - Agenten klaar voor nacht

Ook de politie maakt zich op voor de jaarwisseling. Agenten gaan ’met gezonde spanning’ de nacht in, in de wetenschap dat het ’her en der zal ontsporen, net als ieder jaar’.

14:40 - In de rij voor oliebollen

Veel is anders, maar de traditie van oliebollen eten blijft ook dit jaar overeind. In het hele land vormen rijen bij oliebollenbakkers. Onze verslaggever Koen Nederhof nam een kijkje.

12:59 Nieuwjaarswens premier Rutte