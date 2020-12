LIVE | Vuurwerkverbod massaal genegeerd: overal wordt geknald!

In dit artikel houden we u op de hoogte van het laatste nieuws op oudejaarsdag.

Het laatste nieuws staat bovenaan:

01:47 Eerste telling: minder ellende

De hulpdiensten zijn op oudjaarsdag veel minder eropuit getrokken dan een jaar geleden. Via het P2000-netwerk is bijna 30 procent minder alarmeringen verzonden dan vorig jaar, blijkt uit data van alarmeringen.nl. Tussen oudjaarsdag 18.00 uur en middernacht hebben de meldkamers de hulpdiensten 1503 keer via P2000 gealarmeerd. In diezelfde periode een jaar geleden was dat 2139 keer, wat neerkomt op een daling van 29,7 procent.

01:34 Vuurwerkbom beschadigt huizen in Haarlem

Een aantal woningen aan de Weltevredenstraat in Haarlem zijn beschadigd geraakt door zwaar vuurwerk. Door de explosie zijn ramen van huizen gesneuveld. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft nog niemand aangehouden.

01:10 ME grijpt in in Amsterdam

Een groep jongeren die voor overlast zorgde op de Insulindeweg in Amsterdam-Oost met zwaar vuurwerk af, is door de ME verjaagd. Ook bij de Pachtersdreef Den Haag kwam de ME eraan te pas om rellende jongeren tot de orde te roepen.

De ME met de lange lat kwam eraan te pas in Den Haag. Ⓒ District8

00:50 Stunt met brandbom pakt verkeerd uit

Jongens die met een brandbom in Rijswijk onheil wilden aanrichten, hebben onheil gekregen. Hun brandbom ging op een ongelukkig moment af, waarna de stunters zelf met brandende vloeistof werden overgoten. Op beelden is te zien hoe kleding vlam vatte en medestanders het vuur doofden. Hoe het met de mannen gaat, is niet bekend.

00:32 Jongeren opgepakt na lastigvallen brandweer

De ME heeft ingegrepen nadat jongeren in Rotterdam de brandweer bekogelden met stenen en vuurwerk. De brandweer was bezig een brand bij een school aan de Asserweg te blussen. Volgens lokale media zijn alle jongeren aangehouden, maar dat kon de politiewoordvoerder nog niet bevestigen.

00:00 Vuurwerkverbod wordt genegeerd

Ondanks het vuurwerkverbod wordt er om middernacht door het hele land flink geknald met vuurwerk. Op meerdere plaatsten is siervuurwerk te zien en zijn harde knallen te horen. Vanuit meerdere plaatsen in het land komen berichten van vuurwerk dat niet onderdoet voor andere jaren en „het gaat helemaal los”.

Vanuit meerdere plaatsen in het land komen berichten van vuurwerk dat „niet onderdoet voor andere jaren”. In Breda klonk ook veel geknal en nauwelijks siervuurwerk. In Amsterdam en Oostzaan was vooral veel mooi siervuurwerk te zien, en in Rotterdam-Noord klonken flinke, stevige knallers. In Utrecht werd er beduidend minder vuurwerk afgestoken dan andere jaren. Wel klonken er, vooral vroeger op de avond, in diverse wijken enorme knallen van illegale ‘bommen’. De Domstad ontkwam deze jaarwisseling niet aan de ‘traditionele’ autobranden. Meerdere wagens gingen in vlammen op. Buurtvaders liepen door de stad om dit en andere onrusten te helpen voorkomen.

Uit Den Bosch komen berichten over veel vuurwerk en om 00.00 uur ging het in Doetinchem ook ’echt helemaal los’. Ook in meerdere plaatsen in Friesland is flink geknald. In Schiedam werd om middernacht heel wat knalvuurwerk aangestoken. En ook was er wel siervuurwerk in de lucht te zien.

In Veen, waar niet alleen het landelijke vuurwerkverbod gold maar ook een noodverordening van kracht was, ging het er niet minder aan toe dan anders.

Politiemensen kijken naar het vuurwerk in Veen. Ⓒ Persbureau Midden Brabant

23:50 Waarschuwingsschot politie in Schiedam

De politie heeft op oudejaarsavond een man aangehouden in Schiedam die een groep jongeren zou hebben bedreigd met een vuurwapen omdat ze bezig waren met vuurwerk. Het gebeurde op het Wilhelminaplein. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding. Na onderzoek bleek het om een balletjespistool te gaan. Niemand raakte gewond.

23:40 Politie bekogeld met vuurwerk in Hoogezand

Aan de Aalbersestraat in Hoogezand is de politie vanavond bekogeld met zwaar vuurwerk. In de straat was een berg afval in brand gestoken waarna de hulpdiensten uitrukten. Buurtbewoners waren het niet eens met het blussen van het vuurtje.

Ⓒ Venema Media

23:35 Aanhoudingen wegens geweld tegen agenten

De politie heeft twee mensen aangehouden in Almelo na een vechtpartij bij een vreugdevuur waren donderdagmiddag. Een agent raakte gewond aan zijn hand. De twee zijn opgepakt voor mishandeling. De vechtpartij ontstond toen de politie en de brandweer een einde wilden maken aan een het vreugdevuur waar meerdere mensen op af waren gekomen. Daarbij werd ook carbid geschoten.

22:25 Overal auto’s in de fik

Een snelle inventarisatie levert een onthutsend beeld op: vrijwel overal in Nederland steken jongeren auto’s in brand.

21:50 Agenten doen aangifte van mishandeling om vuurwerk

Twee politiemedewerkers naar wie donderdag in het Gelderse Stroe vuurwerk werd gegooid, doen aangifte van mishandeling. Het tweetal was aan het einde van de middag in gesprek met een groep van ongeveer tachtig jongeren die zich ophield in een weiland bij Stroe. Vanuit een andere groep werd toen vuurwerk naar ze gegooid. Daar hielden ze oorsuizingen aan over.

21:22 Kind gewond door vuurwerk in Breda

Een kind werd in de buik geraakt door vermoedelijk een vuurpijl en naar het ziekenhuis gebracht.

Bekijk ook: Kind gewond door vuurwerk in Breda

19:45 ME opgetrommeld in Den Bosch en Schiedam

De Mobiele Eenheid is in Schiedam in staat van paraatheid gebracht, nadat groepen jongeren met zwaar vuurwerk de straten onveilig maakten.

In Den Bosch moest ME ingrijpen. Ook daar zijn jongeren met zwaar vuurwerk in de weer. Zij rolden ook een geparkeerde auto op zijn kant en staken het voertuig in brand. Politieagenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. De brandweer blust onder begeleiding van de ME de brandende auto. Meerdere relschoppers zijn op beeld vastgelegd en kunnen ook later 'buiten heterdaad' nog worden opgepakt. Vergrijpen tegen hulpverleners worden in de regel twee keer zwaarder bestraft dan wanneer het gericht is tegen een niet-hulpverlener.

De sfeer op straat in de Graafsewijk in Den Bosch is nog steeds ’broeierig’, zegt de politie. Eerder op de avond werden agenten daar bekogeld met vuurwerk door een groep van ’enkele tientallen’ personen. Het zou vooral om jongeren gaan. De gemeente heeft een geboed aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie heeft daar extra bevoegdheden.

Onrust in Schiedam Ⓒ GinoPress B.V.

19:35 Garage in Tegelen drie maanden dicht om illegaal feest

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft een garage in stadsdeel Tegelen, waar woensdagavond een illegaal feest werd gehouden, voor drie maanden op slot gezet. De eigenaar van de garage had woensdag geweigerd de stekker uit het feest te trekken toen de politie dat rond 17.30 uur vroeg. Uiteindelijk moest de mobiele eenheid om 22.00 uur ingrijpen om de veertig feestgangers tot stoppen te bewegen. Alle veertig krijgen een bekeuring. Vijf feestgangers zijn aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren.

19:01 Straatfeest in Duindorp heet officieel demonstratie

Een samenkomst op een plein in de Haagse wijk Duindorp heeft veel weg van een feest.

18:30 - Giga-boete wegens illegaal vuurwerk

Een Arnhemse vader en zijn zoon moeten 5000 euro boete betalen. De twee hadden veertig kilo illegaal en professioneel vuurwerk onder hun bedden opgeslagen. Dat moesten ze inleveren. De boete houdt ook verband met het feit dat de mannen vorig jaar ook al tegen de lamp liepen, toen met een voorraad van 800 kilo.

18:21 - Volendamse jongeren belagen politie met vuurwerk

Jongeren in Volendam hebben de politie aan het eind van de middag bestookt met zwaar vuurwerk. Er gaan geruchten dat ME is ingezet, maar dat wordt door de politie ontkracht. De gemeente roept ouders op om hun kinderen vanavond binnen te houden.

18:19 - Twee wijken in Hoogezand afgesloten

De politie in het Groningse Hoogezand heeft aanwijzingen voor ernstige ongeregeldheden in twee gebieden in de plaats. Daarom is met een noodverordening de toegang tot twee wijken verboden voor mensen die er niet wonen of niet kunnen aantonen dat ze er op bezoek gaan. De verordening geldt van donderdag 31 december 18.00 uur tot vrijdag 1 januari 06.00 uur.

17.36 - 15-jarige opgepakt om zelfgemaakte vuurwerkbom

Een 15-jarige jongen uit Pernis is aangehouden omdat hij met plakband twee flessen wasbenzine, een fles aansteekmiddel en zwaar vuurwerk met plakband aan elkaar vastgemaakt had en zo een heuse vuurwerkbom maakte.

16:47 - Vuurwerkbom Alphen aan den Rijn

In een flatwoning in Alphen aan den Rijn is een zware vuurwerkbom in een flatwoning ontploft, daarbij is één persoon zwaargewond geraakt. Een man (35) is aangehouden.

15:56 - Agenten klaar voor nacht

Ook de politie maakt zich op voor de jaarwisseling. Agenten gaan ’met gezonde spanning’ de nacht in, in de wetenschap dat het ’her en der zal ontsporen, net als ieder jaar’.

14:40 - In de rij voor oliebollen

Veel is anders, maar de traditie van oliebollen eten blijft ook dit jaar overeind. In het hele land vormen rijen bij oliebollenbakkers. Onze verslaggever Koen Nederhof nam een kijkje.

12:59 Nieuwjaarswens premier Rutte