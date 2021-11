Kamer steunt mogelijkheid coronapas in niet-essentiële winkels

Het demissionaire kabinet wil dat het coronatoegangsbewijs straks ook kan gelden in niet-essentiële winkels, zoals kleding-, en meubelzaken, bouwmarkten en boekhandels, en voor niet-essentiële diensten zoals dierentuinen, sauna’s en kappers. Niet-essentieel betekent volgens het kabinet: geen eerste levensbehoefte. Supermarkten, bakkers, banken, apotheken en postbezorgers zijn dat wel.

„Maar de kapper en de boekhandel zijn voor veel mensen ook een eerste levensbehoefte”, brengt VVD-Kamerlid De Vries op. Bovendien, zegt Kamerlid De Vries op. De medische schoonheidssalons zouden ook essentieel moeten zijn. Bovendien, zei Kamerlid Paternotte van D66: hoe gaan we om met gemengde winkels, zoals tabakszaken met een postagentschap? Bij een eerdere lockdown hanteerde het kabinet het criterium dat 70 procent van het assortiment essentieel moet zijn.

Slijterij

Het CDA wil eerst een alternatief zien voordat het akkoord gaat met de invoering van de coronapas in winkels. Bovendien zou hij aangepast moeten worden aan de stand van de epidemie in een regio. „Waarom in Ameland zo’n regel invoeren als de brandhaard Rotterdam-Zuid is”, zei Kamerlid Van den Berg. „We moeten niet weer hebben dat de boekhandel dicht is en de slijterij open.”

VVD, CU en CDA geven De Jonge mee dat de coronapas niet verplicht zou hoeven zijn in winkels die de anderhalve meter kunnen waarborgen.

De meeste partijen hebben moeite met de spoed waarmee het kabinet de uitbreiding van de coronapas wil doorvoeren – de detailhandel is niet gevraagd mee te denken. Het is nog niet zeker of de pas daadwerkelijk verplicht wordt in niet-essentiële sectoren; het kabinet wil de wetgeving op orde hebben mocht de epidemie erom vragen.

Een meerderheid wil coulance voor eenmanszaken, voor wie de coronapas een grotere belasting is. De Jonge belooft de proportionaliteit voor ogen te houden.