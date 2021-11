Kamer ziet nog veel haken en ogen bij coronapas winkels: ’Je maakt iedereen gek’

Het demissionaire kabinet wil dat het coronatoegangsbewijs straks ook gaat gelden in niet-essentiële winkels, zoals kleding-, en meubelzaken, bouwmarkten en boekhandels, en voor niet-essentiële diensten zoals dierentuinen, pretparken, sauna’s en kappers. Niet-essentieel betekent volgens het kabinet: niet noodzakelijk voor de eerste levensbehoeften. Supermarkten, bakkers, banken, apotheken en postbezorgers zijn dat wel.

„Maar de kapper en de boekhandel is voor veel mensen ook een eerste levensbehoefte”, brengt VVD-Kamerlid De Vries op. De medische schoonheidssalons zouden ook essentieel moeten zijn. Bovendien, zei Kamerlid Paternotte van D66: hoe gaan we om met gemengde winkels, zoals tabakszaken met een postagentschap? Bij een eerdere lockdown hanteerde het kabinet het criterium dat 70 procent van het assortiment essentieel moet zijn.

’Dan maak je iedereen gek’

Het CDA wil eerst een alternatief zien voordat het akkoord gaat met de invoering van de coronapas in winkels. „Als je in elke winkel je coronapas moet laten zien, maak je iedereen gek.” Bovendien zou hij aangepast moeten worden aan de stand van de epidemie in een regio. „Waarom in Ameland zo’n regel invoeren als de brandhaard Rotterdam-Zuid is,” zei Kamerlid Van den Berg. Ook zij stelde vragen die in eerdere coronagolven werden opgeworpen: „We moeten niet weer in de situatie komen dat de boekhandel dicht is en de slijterij open.”

VVD, CU en CDA willen uitbreiding van de coronapas zo aanpassen dat er voor ondernemers een keuze is: wie de anderhalve meter kan handhaven in z’n zaak, hoeft de pas niet in te voeren.

’Schieten met kanon op kruimeldief’

De meeste partijen hebben moeite met de spoed waarmee het kabinet de uitbreiding van de coronapas er doorheen wil drukken - de detailhandel is niet eens om een mening gevraagd. De coronapas in bijvoorbeeld de horeca heeft ’aantoonbaar niet gewerkt’, vindt SP-Kamerlid Hijink. „In september, toen we dit voor het eerst bespraken, waren er 1600 besmettingen. Nu zijn het er tien keer zo veel.”

Meerdere partijen sturen aan op een uitzondering voor eenmanszaken, voor wie controle op de coronapas een relatief grote belasting is. Alleen: is dat dan wel eerlijk tegenover de Ikea, waar de afstand tussen klanten veel groter is.

Als iedereen thuis blijft bij klachten, zijn we al een heel eind, vinden Agema (PVV) en Van der Plas (BBB). „We schieten met een kanon op een kruimeldief”, zei de laatste. „Terwijl achter ons een ramkraak plaatsvindt.”