Verbijstering om ’kil’ afscheid 85-jarig Amsterdams gemeenteraadslid

Een aandoenlijk beeld woensdagmiddag in de Stopera toen Wil van Soest voor de allerlaatste keer richting het spreekgestoelte liep om zich te richten tot de gemeenteraad, namens Amsterdammers die zich niet gehoord voelen: mensen in Noord, woonwagenbewoners en ouderen. Mensen die zich ook vergeten voelen.

Ook hun vertegenwoordiger leek vergeten. Wil van Soest had graag in het politieke harnas willen sterven, vertelde Van Soest eerder aan deze krant. Maar de kiezer besloot anders. Het afscheid van de lokale politiek viel zwaar en tijdens haar laatste minuut achter de microfoon brak ze. „Misschien krijg ik straks nog wel een lintje”, klonk het. Maar het werd een koude douche: Van Soest is nog steeds actief als Statenlid in de provincie Noord-Holland, en daarom ging het feest vanmiddag niet door. Van Soest moest het doen met de subtiele hint dat er in de provincie wellicht een lintje in de week lag. Uitgerekend de plek waar zij zich zo eenzaam voelde, vertelde de volksvertegenwoordiger eerder aan deze krant.

Schermen met regeltjes

Een betrokkene die vanmiddag bij het kabinet van de burgemeester aan de bel trok, kreeg de wind van voren. Hij was verbijsterd over de ’stuitende arrogantie, de kilheid en het bijna autistisch schermen met regeltjes’. „Echt alsof je tegen een muur stond te praten. Er werd tegen mij geroepen: wat begrijp jij niet aan regels? Echt exemplarisch voor hoe dit stadsbestuur met haar burgers omgaat. Wil van Soest is op leeftijd. Had iets geregeld! Een stadspenning voor mijn part. Iets!” Woensdagmiddag kon er enkel een applaus vanaf.

In Amsterdam regent het normaal onderscheidingen. De stad heeft er maar liefst zes: de Amsterdamspeld, de Frans Banninck Cocqpenning, de Gouden en Zilveren Medaille en de Andreaspenning. Alle zes gingen vooralsnog aan Van Soest voorbij. Na bijna dertig jaar inzet.

De gemeente zegt in een reactie: „De gemeente Amsterdam en de burgemeester voorop heeft enorm veel waardering voor de lange staat van dienst van Wil van Soest. Zij krijgt een lintje zodra dat kan. De Kanselerij der Nederlandse Orde heeft in hun regels nauwkeurig vastgesteld hoe het werkt: zolang iemand politiek actief is, komt die niet in aanmerking voor een lintje. Van Soest is lid van de Provinciale Staten en daarmee politiek actief. Amsterdam volgt uiteraard de Orde. Als Van Soest definitief alle politieke functies heeft neergelegd dan staat ze wat Halsema bovenaan de lijst voor een lintje.”

Gemiste kans

Terwijl ex-raadsleden aan het einde van de ceremonie parmantig met hun koninklijke onderscheiding paradeerden, stond Wil van Soest in de hoekje met lege revers aan een alcoholloze cocktail. Het is de tweede dreun die de Amsterdamse in korte tijd moet incasseren. Vorige week haalde haar Partij van de Ouderen onvoldoende stemmen voor een raadszetel. Daarmee verdwijnt de laatste lokale politieke partij uit de Amsterdamse raad.

„Ik snap dat er regels en protocollen zijn, maar mij dunkt dat hier toch iets geregeld had moeten worden zodat mevrouw Van Soest met haar welverdiende lintje het stadhuis uit kon lopen. Amsterdam gaat er altijd prat op dat ze hun eigen koers varen, gemiste kans dit”, zegt JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga.

„Ik ga er niet over. Maar wat mij betreft is niets duidelijker dan dit: deze vrouw die zo hart en ziel heeft gegeven en nog geeft voor de stad, die zo authentiek een soms te weinig gezien en gehoord deel van Amsterdam een stem geeft, die moet worden geëerd met een onderscheiding. Als iemand dat verdient is zij het wel!”, zegt CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma.