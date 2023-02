Zeker 46.000 doden in aardbevingsgebied Turkije en Syrië

Over de situatie in het Syrische aardbevingsgebied is minder bekend dan over die in buurland Turkije. In Syrië, waar sinds 2011 een burgeroorlog woedt, is aardbevingsschade ontstaan in gebieden die onder controle staan van de regering en ook gebieden waar verschillende rebellengroeperingen de macht hebben. De internationale hulp aan Syrië komt moeizaam op gang.

Eerder zondag werd bekend dat de Turkse nooddienst AFAD de reddingswerkzaamheden in negen getroffen provincies heeft gestaakt. Alleen in Kahramanmaras en Hatay wordt nog gezocht naar overlevenden.