Libanese criminelen kopen onze leaseauto’s voor miljard euro

Bij de politieactie zijn maandagmorgen honderden auto’s in beslag genomen, aangezien deze op het punt stonden verkocht te worden aan criminele organisaties.

Volgens de landelijke recherche gaat het om ogenschijnlijk normale autoverkopen, waarbij echter grote sommen crimineel geld van Libanese (drugs)bendes uit Berlijn wordt witgewassen. Daarnaast pleegden betrokken autohandelaren op grote schaal btw-fraude, zo luidt de verdenking van het Landelijk Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich richt op bestrijding van zware criminaliteit. De Nederlandse schatkist liep op deze manier tientallen miljoenen euro’s mis.

Op papier verkochten de Nederlandse handelaren afgelopen jaren vele duizenden ex-leaseauto’s aan bedrijfjes in Portugal, Hongarije, en Roemenië. In werkelijkheid zijn de auto’s allemaal op trailers naar Berlijn gereden. Daar worden de wagens doorverkocht aan particulieren op de grote automarkten. De Nederlandse handelaren ontvingen op hun beurt transporten met contant crimineel geld terug. Één van die criminele geldtransporten werd enkele jaren geleden onderschept, waarna de politie het onderzoek ‘Trailers’ naar de witwasconstructie opende.

Nederland is aantrekkelijk voor deze criminele handel, aangezien hier sprake is van een grote vloot met leaseauto’s, die voor bedragen van 10.000 tot 15.000 van de hand gaan. Volgens de politie is aanpassing van wetgeving nodig om deze manier van witwassen van crimineel geld te stoppen.