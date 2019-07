Politie-invallen bij vier Nederlandse autohandelaren

Bij de politieactie zijn maandagmorgen ruim vijfhonderd auto’s in beslag genomen, aangezien deze op het punt stonden verkocht te worden aan criminele organisaties.

Ongeveer 175 medewerkers van de FIOD en politie doorzochten 9 bedrijfspanden en 6 woningen. Naast de administratie en auto’s, is beslag gelegd op 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden.

Volgens de landelijke recherche gaat het om ogenschijnlijk normale autoverkopen, waarbij echter grote sommen crimineel geld van Libanese (drugs)bendes uit Berlijn wordt witgewassen. Daarnaast pleegden betrokken autohandelaren op grote schaal btw-fraude, zo luidt de verdenking van het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich richt op bestrijding van grootschalige fraudes. De Nederlandse schatkist liep op deze manier tientallen miljoenen euro’s mis. De Belastingdienst gaat alleen over de afgelopen twee jaar al 21 miljoen euro naheffen bij de betrokken autobedrijven.

Op papier verkochten de Nederlandse handelaren afgelopen jaren vele duizenden ex-leaseauto’s aan bedrijfjes in Portugal, Hongarije, en Roemenië. In werkelijkheid werden de auto’s allemaal op trailers naar Berlijn gereden. Daar worden de wagens doorverkocht aan particulieren op de grote automarkten. De Nederlandse handelaren ontvingen op hun beurt transporten met contant crimineel geld terug. Één van die criminele geldtransporten werd enkele jaren geleden onderschept, waarna de politie het onderzoek ‘Trailers’ naar de witwasconstructie opende.

De Belastingdienst bezocht maandag ook nog een aantal andere dealers, waarbij boekenonderzoeken werden aangekondigd. Hierbij zal onder meer de export van deze bedrijven onderzocht worden. In het verleden hebben diverse autohandelaren al een waarschuwingsbrief van de fiscus ontvangen over de kenmerken van grensoverschrijdende btw-fraude en wat ze kunnen doen om te voorkomen daarbij betrokken te raken.

Nederland is aantrekkelijk voor deze manier van criminele handel, aangezien hier sprake is van een relatief grote vloot met leaseauto’s, die voor bedragen van 10.000 tot 15.000 euro van de hand gaan. Volgens de politie is aanpassing van wetgeving nodig om deze manier van witwassen van crimineel geld te stoppen.