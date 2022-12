Afghanistan wil 7 miljoen kinderen vaccineren tegen polio

Poliomyelitis of polio is een ernstig besmettelijke ziekte die tot verlamming en tot de dood kan leiden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO werd het wildtype poliovirus (WPV) in oktober twee keer vastgesteld in Afghanistan.

De vaccinatiecampagne tegen het virus zal plaatsvinden in 26 van de 34 Afghaanse provincies.

Het uitvoeren van grootschalige vaccinatiecampagnes verloopt vaak moeilijk in Afghanistan en in het buurland Pakistan. Dat is het gevolg van complottheorieën. Zo wordt onterecht beweerd dat het poliovaccin tot onvruchtbaarheid leidt of dat de vaccineerders als spionnen worden ingezet. De gezondheidsmedewerkers die de prik komen zetten, zijn al meermaals aangevallen door extremisten.

Vóór hun machtsgreep in augustus vorig jaar, hadden de taliban de huis-aan-huisvaccinaties verboden in de gebieden die zij controleerden. Maar de Verenigde Naties hebben met succes met de taliban onderhandeld over het heropstarten van het vaccinatieprogramma.