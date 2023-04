Grootste raket ooit ontploft tijdens eerste testvlucht

De raket van 120 meter lang, hoger dan de Domtoren in Utrecht, barstte echter na bijna 4 minuten uit elkaar. De oorzaak wordt onderzocht. SpaceX-oprichter Elon Musk feliciteerde op zijn Twitter het SpaceX-team met de „spannende testlancering.” Ook zei hij dat er „veel geleerd” is voor de volgende testlancering, die volgens hem over een paar maanden is.

Tekst gaat verder onder de video

SpaceX had al benadrukt dat de testvlucht was bedoeld om meer informatie te krijgen. Dat zou volgens het bedrijf ook lukken bij een „snel ongepland uit elkaar vallen” van het vaartuig, wat dus gebeurde. De Starship moet uiteindelijk mensen naar de maan en Mars brengen.

Eigenlijk had de lancering maandag moeten zijn, maar die werd toen op het laatste moment afgeblazen omdat een ventiel aan boord was bevroren. Het vaartuig is 10 meter hoger dan de raketten die tussen 1968 en 1972 mensen naar de maan en terug hebben gebracht. SpaceX hoopt dat er in de toekomst bij elke vlucht honderd passagiers mee de ruimte in kunnen gaan.

Tekst gaat verder onder de video

De lancering was vanaf de eigen ruimtebasis van SpaceX, aan de grens met Mexico. Het onderste deel is de 70 meter lange Super Heavy booster, met de motoren die ervoor moeten zorgen dat de raket opstijgt. Eigenlijk had de 50 meter lange Starship-capsule, waar later mensen in moeten komen te zitten, door moeten vliegen over de Atlantische Oceaan, zuidelijk Afrika, de Indische Oceaan, Indonesië en de Grote Oceaan. Na anderhalf uur en bijna een compleet rondje rond de aarde had de Starship dan moeten neerkomen in de Grote Oceaan bij Hawaï.