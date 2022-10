Zuid-Korea: Noord-Korea klaar met voorbereidingen nucleaire proef

De president voegde bij zijn verklaring in het parlement eraan toe dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het gebruik van kernwapens ter voorkoming van eventuele aanvallen op Noord-Korea heeft verdedigd. Zuid-Korea trekt op met Japan en de Verenigde Staten bij het veroordelen van een eventuele test en het bestraffen daarvan. De Amerikanen geloven dat de proef „op elk moment” kan plaatsvinden.

De spanningen tussen de Korea’s zijn de afgelopen maanden sterk toegenomen door de toegenomen militaire activiteit in beide landen. Noord-Korea heeft herhaaldelijk ballistische raketten getest. Ook vlogen Noord-Koreaanse straaljagers nabij de grens met Zuid-Korea. Beide landen losten maandag nog waarschuwingsschoten. In Zuid-Korea werden meerdere keren legeroefeningen gehouden, onder meer in samenwerking met de VS.