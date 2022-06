Vrouw (41) opgepakt voor neersteken overbuurman in Zaandam

Over de toestand waarin het slachtoffer verkeert, zegt de politie geen mededelingen te kunnen doen. Hetzelfde geldt voor het mogelijke motief en de achtergronden van het geweldsincident.

Volgens buren ontstond er na de steekpartij enorme commotie in de buurt: „Ik ben me rot geschrokken”, vertelt een buurman die in hetzelfde flatgebouw als het slachtoffer woont: „Ik kwam net terug van het boodschappen doen en het wemelde hier van de politieauto’s; er was zelfs een traumahelikopter.”

’Lieve mensen’

De steekpartij vond rond half een plaats. „Ik zag toen pas dat mijn buurman de ambulance in werd gedragen. Een aardige man, hij woont hier met zijn vrouw en twee hondjes in het laatste portiek. Heel lieve mensen.” De buurman maakt zich grote zorgen over de bejaarde vrouw van het slachtoffer: „Ik vraag me af hoe ze dat nu moet doen met haar twee hondjes.”

Op het plein tussen de twee flatgebouwen verzamelen zich buurtbewoners. Een vrouw vertelt: „Dit is een rustige buurt. Wat ik gezien heb, is dat de vrouw is overgestoken en naar haar overburen is gegaan. Ze ging het portiek in en heeft kennelijk een mes getrokken en op de oudere man ingestoken. Daarna is ze teruggelopen en is op het trappetje voor haar woning gaan zitten. Daar heeft ze rustig op de politie gewacht en zich in de boeien laten slaan.”