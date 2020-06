Waarom pretpark wel en kermis niet?

Volg de tweets van verslaggever Martijn Schoolenberg onderaan dit bericht.

Advocaat Lex de Jager zal daarin namens de branche snelle versoepelingen van de coronamaatregelen eisen. De woede ligt bij de exploitanten, die donderdag al op het Malieveld demonstreerden, vooral in het feit dat pretparken ondertussen wel gewoon hun deuren mogen openen. „De kermissen willen morgen weer open. Of anders op dezelfde manier behandeld worden als pretparken, dus dat er op lokaal niveau wordt bepaald of en hoe de kermis open mag”, aldus de advocaat van de exploitanten.

Een eerder gedane toezegging van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om te kijken of de openingsdatum vervroegd kan worden, is voor de exploitanten niet voldoende. Zij willen niet op een beslissing van het ministerie wachten.

„De risico’s rond het virus kunnen nog altijd niet worden onderschat”, zegt de landsadvocaat namens de staat. Er is volgens hem nog altijd beperkte ruimte voor versoepeling van de maatregelen. „Stap voor stap. Niet alles tegelijk.”

Verslaggever Martijn Schoolenberg is bij de rechtszaak aanwezig.