Bekir E. plande vanuit cel bedreigingen John van den Heuvel

E. is inmiddels intern bestraft en op een speciale afdeling voor problematische gedetineerden geplaatst, meldt Peter R. de Vries. Ook is Bekir E. medegedeeld dat er aangifte tegen hem zal worden gedaan.

„Ik vind het vreemd dat dit incident al op 11 november had plaatsgevonden en ik hier nooit over ben ingelicht. Pas toen ik hier zelf naar vroeg, werd ik op de hoogte gesteld”, zegt John van den Heuvel tegen De Telegraaf.

Op 11 november telefoneerde Bekir E. met zijn broer en zei toen onder meer: ’Hé broer, weet je…als ik een lange straf krijg dan gaan we op mijn manier die John van den Heuvel bedreigen, want die kankerlijer heeft slecht over mij gepraat. We gaan het op mijn manier doen, broer. En als klap op de vuurpijl gaan we die hazenlip van een Peter R. de Vries bedreigen’.

Justitie heeft deze plannen tot bedreiging als ’ernstig’ omschreven.

