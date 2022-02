SpaceX verliest veertig satellieten door magnetische storm

SpaceX lanceerde vorige week 49 satellieten voor zijn Starlink-netwerk. Die worden gebruikt om internetverbindingen aan te bieden. Rond de aarde draaien al honderden van zulke satellieten.

De Starlink-satellieten gaan eerst naar een hoogte van 210 kilometer boven de aarde. Dat is relatief laag. De dampkring van de aarde gaat daar langzaam over in de oneindige luchtledigheid van het heelal. Het is de bedoeling dat de satellieten daarna zelf het laatste stuk naar hun hogere werkplek afleggen. Dat is bewust zo gedaan: als een satelliet niet goed werkt, zorgt de wrijving op de lage hoogte ervoor dat ze snel vergaan en niet eindeloos als ruimteafval blijven cirkelen.

Op vrijdag, de dag na de lancering, ontstond een ’storm’ van magnetische deeltjes rond de aarde. Die storm was het gevolg van een uitbarsting van deeltjes op de zon eind januari. De Starlink-satellieten moesten door die storm heen vliegen. De ’luchtdruk’ nam toe en dat leidde ertoe dat 40 van de 49 satellieten niet konden stijgen. Wat de schade is voor SpaceX is nog niet duidelijk.