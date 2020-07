34 bekeuringen voor boeren na bijeenkomst in Friesland

Volgens de politie verliep de bijeenkomst maandagavond rustig en was het contact met de organisatie goed. De trekkers verzamelden zich op een weiland en vormden daar het woord Fryslân en tekenden een pompeblêd.

Maar een aantal boeren heeft zich, ondanks waarschuwingen door politie en organisatie, niet aan de verkeersregels gehouden. Agenten hebben 34 bekeuringen uitgedeeld, voornamelijk vanwege het rijden op de N-weg, waar tractoren niet mogen komen.

Snelweg

Een (andere) groep boeren van Farmers Defence Force, die tijdens boerenacties zijn bekeurd omdat ze met een trekker op de snelweg hebben gereden, vechten de boetes aan bij de rechtbank. Dat laat hun advocaat Tjalling van der Goot weten.

De advocaat van het kantoor Anker & Anker vertegenwoordigt dertien boeren die verzet aantekenen tegen bekeuringen die ze kregen. De boeren zullen worden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, zegt Van der Goot.

„Een belangrijke reden voor de boeren om niet akkoord te gaan met de door het Openbaar Ministerie (OM) opgelegde straf, is gelegen in het feit dat zij stellen de acties te hebben uitgevoerd in het kader van een (rechtmatige) demonstratie”, stelt de advocaat.

De boeren die hij verdedigt zijn bekeurd in december op de A58 bij Etten-Leur, in februari op de N33 bij Rolde, in februari op de A12 bij Bodegraven en Zoetermeer en in juli op de A28 bij Hoogeveen en op de N7 op de ring van Groningen.

De tientallen boetes van 390 euro die de boeren onlangs kregen opgelegd bij de blokkade met tractoren van het afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster, zijn volgens Van der Goot nog niet verzonden. Ook daar kunnen boeren nog tegen in verzet gaan.