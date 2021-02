KNMI: code geel wegens dichte mist

Automobilisten moeten rekening houden met weinig zicht vanwege de mist. Ⓒ ANP COPYRIGHT PRONEWS

DE BILT - In de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend is op verschillende plekken in het land kans op dichte mist. Het zicht is dan minder dan 200 meter. Het KNMI heeft daarom voor het hele land, met uitzondering van Limburg, code geel afgegeven.