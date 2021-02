KNMI waarschuwt voor dichte mist

De dichte mist begon zaterdagavond al in Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Flevoland en verspreidde zich gedurende de nacht verder over het land. In de loop van zondagochtend lost de dichte mist naar verwachting op, maar kan het plaatselijk nevelig blijven.

Met name in het noorden is de bewolking en nevel hardnekkiger en kan het nog tot in de late middag duren voordat de zon nog even de ruimte krijgt. In het zuiden wordt het met geregeld zon 9 tot 11 graden, in het midden en noorden blijft de temperatuur onder de bewolking op veel plaatsen steken rond 5 of 6 graden.

