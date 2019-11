Veerboot Texel dobbert enige tijd op zee

„De boot, Texelstroom, is aangemeerd in de haven van Texel waar de opvarenden van boord zijn gegaan”, aldus een woordvoerster. De veerboot vaart op eigen kracht terug naar Den Helder. Het was volgens haar niet druk aan boord. „Het is nu niet het vakantieseizoen en aan boord bevonden zich vooral forensen.”

De veerdienst is hervat en de wachttijd is ongeveer een uur. Tot nader order is er elk uur maar één afvaart.