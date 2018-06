Kinderwagen onder tram Amsterdam

Ⓒ Robby Hiel

Amsterdam - UPDATE 13.30 uur - In de Leidsestraat in Amsterdam is vrijdagmiddag rond 12.30 uur een kinderwagen onder een tram terecht gekomen. De vader wilde een geparkeerd werkbusje passeren en maakte daarbij een inschattingsfout. Een tegemoetkomende tram kon niet op tijd stoppen.