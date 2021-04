Trombose-experts boos over tijdelijke stop AstraZeneca-vaccinatie

Vrijdag werd bekend dat het vaccin voorlopig niet meer aan mensen onder de 60 jaar wordt gegeven omdat nu ook in Nederland bij vijf vrouwen trombose is vastgesteld. Maar vooralsnog wijst niets op het verdachte ziektebeeld waar nu zoveel om te doen is, zeggen de experts.

„Dit is ontluisterend”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie, gespecialiseerd in trombose. „Dit moet wel een politiek besluit zijn, uit angst dat er meer gevallen bij komen en dat de overheid dan een lakse houding wordt verweten.” Volgens vasculair geneeskundige en hoogleraar Pieter Willem Kamphuisen is het besluit om tijdelijk te stoppen met vaccineren vooral genomen op basis van emotie en niet op basis van wetenschap. „Je moet eerst de gegevens analyseren en dán pas conclusies trekken.