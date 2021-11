Premium Het beste van De Telegraaf

Tranen en trots bij elite-rechercheurs Ontknoping zaak-Cleo: buren omschrijven opgepakte man (36) als ’zonderling’ en hoorden gehuil

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Het moment waarop het vermiste meisje Cleo uit een huis wordt gehaald, gaat de wereld over. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Ja, een buurvrouw had gehuil gehoord, maar niemand kon bevroeden dat de Australische Cleo (4) na een slepende, wekenlange zoektocht gevonden zou worden in een huis op een steenworp afstand van dat van haar ouders, in de woning van een ’stille’ ietwat zonderlinge buurtgenoot. De apotheose van de vermissingszaak beroert de wereld.