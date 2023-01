Motorrijder zet beelden van eigen achtervolging op sociale media: alsnog gepakt door agenten

De motorrijder ging er in Henry en Clayton County vandoor nadat agenten hem tot stoppen maanden op de snelweg. De politie verloor de bestuurder vanwege zijn hoge snelheid en manoeuvres uit het oog.

Een agent liet de mislukte achtervolging niet over zijn kant gaan en zocht op sociale media naar opvallende beelden. Zodoende kwam hij uit op een video op Tik Tok en YouTube die tijdens de achtervolging door de verdachte leek te zijn opgenomen. Wat daarbij hielp was dat de motorfiets in kwestie een relatief zeldzaam exemplaar is: de Triumph Street Triple RS uit 2022. Het voertuig bleek op naam te staan van een persoon in Riverdale.

Op de sociale media van de man stonden ook nog foto’s van de verdachte van de motor bij zijn woning, wat de zoektocht nog makkelijker maakte. Agenten die later ter plaatse gingen, bekeken de motorfiets en uiteindelijk gaf de verdachte toe dat hij de bestuurder was die wegvluchtte voor de politie. Hij is aangeklaagd en kan „de burgers van Clayton County niet langer in gevaar blijven brengen”, aldus de politie in Georgia.