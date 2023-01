Premium Het beste van De Telegraaf

Europese regels zijn lappendeken Hoe zit het met vuurwerk in andere landen?

In Amsterdam ging de door het slechte weer uitgestelde professionele vuurwerkshow twee dagen later alsnog door. Ⓒ ANP / ANP

Amsterdam - Wie denkt dat de EU alles bepaalt in Europa komt voor wat vuurwerk betreft bedrogen uit. Het is een lappendeken waarbij het in ieder land weer net iets anders is geregeld. Maar overlast op de schaal zoals in Nederland, met gewonden, het verlies van ogen en handen, komt vooral in de buurlanden voor. In België en Duitsland denkt men ook steeds vaker aan een verbod, dat bijvoorbeeld in Frankrijk al lang van kracht is.