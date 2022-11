Brit (49) overlijdt omdat donornier kankercellen bevat

Parminder Sidhu, die al langer last had van nierproblemen, onderging in april 2021 voor de tweede keer een niertransplantatie. Enkele maanden later kreeg hij last van pijn aan zijn heup en onderrug. Bij een scan werd een klein plekje van één centimeter op de getransplanteerde nier gezien. Volgens de artsen ging het om een cyste.

Uitzaaiing

Maar enkele maanden kwamen zijn artsen er via een nieuwe scan achter dat het plekje was gegroeid tot zeven centimeter en bleek het om een zeer agressieve vorm van kanker te gaan. De getransplanteerde nier werd nog weggehaald, maar de kanker was al uitgezaaid naar zijn ruggenmerg. Ook die uitzaaiing hadden de artsen gemist. Sidhu overleed in maart, nog niet eens een jaar na zijn transplantatie.

De artsen stellen dat het gaat om een zeer zeldzame complicatie, omdat de donor geen zichtbare symptomen had van kanker. Doordat de vrouw overleed aan verwondingen aan het hoofd, werd bij de sectie niet gezien dat zij ook kanker had. Ook bij de laatste check, net voor de transplantatie, zag men niet dat de nier kankercellen bevatte. Slechts 11 van de 80.000 niertransplantaties wereldwijd kunnen leiden tot deze complicatie.

Sidhu’s vrouw bleef verslagen achter: „Hoe kunnen ze dít gemist hebben?”