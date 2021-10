’Duizend keer zo ver als de afgelopen decennia’

Buitenland

Ruimtestation ISS wordt filmset

Of het nou Star Wars, Star Trek, Interstellar, Gravity of The Martian is, alle grote films en series over de ruimte hebben één ding gemeen: ze zijn van de eerste tot de laatste scène op aarde opgenomen. Daar komt volgende week verandering in. Dan gaan namelijk een actrice en een producent/cameraman ...