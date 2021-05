Frans lagerhuis akkoord met klimaatwet, snelheidsbeperking op snelweg gaat niet door

Door de wet komt er onder meer een verbod op binnenlandse vluchten, als de bestemming binnen 2,5 uur per trein is te bereiken. Ook wordt de verhuur van slecht geïsoleerde panden aan banden gelegd. Verder wordt ecocide als strafbaar feit geïntroduceerd. Het moet voorkomen dat flora en fauna of de kwaliteit van water, lucht en bodem ernstig en permanent worden aangetast. Een algemene snelheidsbeperking van 110 kilometer per uur voor de snelwegen haalde het daarentegen niet.

De plannen konden in het lagerhuis rekenen op een ruime meerderheid. Volgens waarnemers wordt het moeilijker in het hogerhuis, waar de conservatieven domineren.

Milieugroeperingen zoals Greenpeace vinden dat president Macron heeft verzuimd verregaande maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde. Maar milieuminister Barbara Pompili, verwierp een „alles-of-nietsaanpak” in de strijd tegen klimaatverandering. Ze vertelde de afgevaardigden dat een breed draagvlak nodig is als Frankrijk ingesleten gewoonten wil veranderen. „In plaats van grootse verklaringen of immense doelen die uiteindelijk mislukken omdat ze tot een sociale opstand leiden, nemen we veeleisende maatregelen”, zei ze.